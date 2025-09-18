Осинькин про 0:4 с «Динамо»: «На поле были разные по классу команды. Это ближайший резерв “Сочи”

— Каждая игра, каждая тренировка — это какая‑то оценка и анализ. Мы делаем выводы постоянно. Даже в течение матча мы могли каким‑то образом влиять на игру заменами, подсказами, ротацией на поле, за счет смены позиций. Поэтому будем делать выводы, но это не значит, что мы кого‑то выгоним. В целом мы понимали, что разница в классе у команд большая, — сказал тренер «Сочи».