Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.85
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Осинькин про 0:4 с «Динамо»: «На поле были разные по классу команды. Это ближайший резерв “Сочи”

— Дело не в счете. Мы прекрасно понимаем, что счет — это отражение игры. На поле были разные по классу команды. Это наш ближайший резерв. Мы полностью меняли состав по сравнению с предыдущей игрой. Нам надо было познакомиться получше с ребятами.

Источник: Спортс"

— Дело не в счете. Мы прекрасно понимаем, что счет — это отражение игры. На поле были разные по классу команды. Это наш ближайший резерв. Мы полностью меняли состав по сравнению с предыдущей игрой. Нам надо было познакомиться получше с ребятами.

Хотелось бы более качественной игры, в этом плане вопросов очень много. Надо очень много работать буквально всем. Деваться некуда, это наш ближайший резерв.

— После такого экспериментального состава будут ли выводы? Есть ли возможность у футболистов, кто сегодня выходил на поле, там оказаться?

— Каждая игра, каждая тренировка — это какая‑то оценка и анализ. Мы делаем выводы постоянно. Даже в течение матча мы могли каким‑то образом влиять на игру заменами, подсказами, ротацией на поле, за счет смены позиций. Поэтому будем делать выводы, но это не значит, что мы кого‑то выгоним. В целом мы понимали, что разница в классе у команд большая, — сказал тренер «Сочи».