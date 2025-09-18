Роналдо: «Бразилия может добиться чего угодно на ЧМ-2026. Анчелотти — блестящий тактик, победитель. Верю, что Неймар будет важен, критика преувеличена»

"Бразилия может добиться чего угодно с теми игроками, которые у нее есть. Неймар может стать важным игроком на чемпионате мира. Верю, что так и будет. Все хотят, чтобы Неймар был готов на 100%. Именно этого хочет Анчелотти и сам Неймар. Вижу у него огромное желание выступить на чемпионате мира и помочь бразильской сборной.