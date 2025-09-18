Росель в суде о деле Негрейры: «Зачем “Барсе” помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе»

В то же время экс-президент «Барселоны» отрицает, что клуб получал помощь от судей. «Зачем “Барсе” нужна была помощь судей, если у нее была лучшая команда в мире, где Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе?» — заявил Росель в суде.