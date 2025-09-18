Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.99
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.75
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.73
П2
6.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Росель в суде о деле Негрейры: «Зачем “Барсе” помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе»

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня несколько фигурантов дела дали показания в суде. Среди них — Сандро Росель, президент «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год.

Росель сообщил судье, что система отчетов об арбитрах, которые предоставлялись клубу, существовала до его вступления в должность. Посчитав ее интересной со спортивной точки зрения, команда Роселя решила ее сохранить.

В то же время экс-президент «Барселоны» отрицает, что клуб получал помощь от судей. «Зачем “Барсе” нужна была помощь судей, если у нее была лучшая команда в мире, где Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе?» — заявил Росель в суде.

Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной.

Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам".