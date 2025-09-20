Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
2
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.00
П2
1.57
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.80
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.30
П2
2.28
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.20
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.05
П2
3.45
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.94
П2
5.43
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.29
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.74
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Кисляк о «московских соблазнах»: «Никогда не было желания им поддаться. Город захватывает многих людей, но это не про меня. Не очень люблю тусовки и прочее»

— Ты из Старого Оскола. Как справляешься с московскими соблазнами и фильтруешь свое окружение?

Источник: Спортс"

— Не было никогда желания поддаться этим соблазнам. Понятное дело, что Москва — город большой и он захватывает многих людей. Но это все не про меня, не очень люблю тусовки и прочее. Я рассматривал Москву лишь как место, где можно прогрессировать и развиваться в плане футбола и жизни.

По поводу круга общения — наверное, он формируется исходя из того, какой ты человек и с какими людьми тебе комфортно находиться. И поэтому, наверное, в моем окружении больше тех людей, которые поддерживают те же принципы, что и я.

— А ты чувствуешь, когда кто-то пытается приблизиться к тебе в собственных интересах?

— Я много кому доверяю. Если даже так и происходит, я, может быть, подпускаю людей к себе, но через какое-то время они в любом случае отпадают.

— Уже успел обжечься?

— Я бы так не сказал. Понятное дело, были люди, которые из жизни после такого пропали. Все приходит через опыт, но никаких серьезных ситуаций или потерь не припомню.

— Ветераны очень часто рассказывают какие-то истории про то, какая у них была бурная молодость. Ты замечаешь, что среди твоих ровесников больше тех, кто придерживается философии, схожей с твоей?

— В целом сейчас таких людей стало намного больше. Думаю, это связано с тем, что сейчас больше пропагандируется профессиональное отношение к работе. Криштиану Роналду и множество других футболистов — главные тому примеры.

— Это да. Культ спорта, культ тела.

— Да-да. Думаю, именно это помогает другим более осознанно подходить к делу и понимать то, что без профессионализма в подобных аспектах мало что может получиться. Может быть, какого-то ты уровня достигнешь, но в любом случае не раскроешь свой потенциал максимально. Надо следить за своим телом, за организмом. Без этого ты не достигнешь своего пика, — сказал полузащитник ЦСКА.