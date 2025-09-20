Тудор про 1:1 с «Вероной»: «Я бы хотел другого судью. Назначен позорный пенальти — такой ставят только люди, не игравшие в футбол. А если не давать красную за удар Орбана, то за что

— Сегодня я хотел увидеть более энергичную игру, а еще сегодня я хотел бы видеть другого судью — это уж точно. Согласен, мы провели не лучший матч, но мы принимаем это очко, ведь нельзя все время побеждать.
— Что в работе судей вас больше всего обеспокоило?
— Был назначен позорный пенальти. Как можно… если ты не видишь мяч, то что ты должен делать? Это несуществующий пенальти. Только люди, никогда не игравшие в футбол, могут такое назначать. Позорное правило.
Дальше — [должна быть] красная карточка за удар [локтем в шею] Гатти. Я был прямо возле них и видел все своими глазами. Я никогда не видел, чтобы были два таких решения. Я не знаю, что сказать.
Если ты не даешь красную за такое — то за что ее давать? Это позор.
Я не хочу говорить об оправданиях, но в конечном счете именно такие моменты решают исход матчей. В этой ситуации все понятно, это не 80 на 20, а 100 на 0. Оба решения ошибочные. Поразительно, — сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.