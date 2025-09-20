Лапочкин о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Не вижу фола — где там Казарцев увидел пенальти изначально? Это серьезная ошибка и судьи, и ВАР»

На 91-й минуте арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота железнодорожников за нарушение Алексея Батракова против Мохаммада Хоссейннежада, однако проверка ВАР показала, что фол был вне границ штрафной. На 95-й минуте хозяева сравняли счет после удара со штрафного и добивания. Капитан «Локо» Дмитрий Баринов назвал рефери «судьишкой» после игры.
— Было нарушение Батракова на Джаваде?
— Нет, конечно. Я не вижу никакого нарушения. Даже если оно и было, то оно было очевидно до штрафной. Почему Василий так уверенно назначил пенальти — непонятно. Тут вообще фола нет.
Просто надо было бросить спорный мяч, тогда бы игра закончилась по‑другому. Я не вижу здесь фола и за что наказывать Батракова.
Тем более где там Василий изначально увидел пенальти? Это серьезная ошибка и судьи, и бригады ВАР, — сказал бывший судья ФИФА Лапочкин.