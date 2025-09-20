Мареска хотел бы, чтобы Санчес дал забить Мбемо, а не удалился: «Лучшее решение, и Роберт понимает. Но вратарю нужно решить за секунду-две — это непросто»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
3
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Мареска хотел бы, чтобы Санчес дал забить Мбемо, а не удалился: «Лучшее решение, и Роберт понимает. Но вратарю нужно решить за секунду-две — это непросто»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме — вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте за фол против Бриана Мбемо, хавбека «Юнайтед» Каземиро — в добавленное время после второй желтой карточки. Матч обслуживал арбитр Питер Бэнкс.

— Вратарю приходится очень быстро принимать решение, но, находясь на бровке, вы бы предпочли, чтобы он не фолил и дал сопернику забить гол? Ведь в таком случае вы уступаете 0:1, но играете с одиннадцатью футболистами, а не с десятью.

— Это лучшее решение, ведь у нас еще остается 95 минут до конца матча. Думаю, даже Роберт это понимает. Но это сложно, ведь ему нужно принять решение за секунду или две, так что это непросто. Однако если вы спросите меня, я предпочту пропустить гол после трех минут с начала матча, чем без одного футболиста после трех минут, — сказал главный тренер «Челси» Мареска.

Остросюжетная победа «МЮ» над «Челси»: красная вратаря на 5-й минуте, тайм 10 на 10.