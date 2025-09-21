Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
П1
4.15
X
4.05
П2
1.85
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
П1
3.05
X
3.20
П2
2.65
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Игра на 4-й и 5-й день — это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть завтра, за 7 дней проводим 3 матча»

В субботу туринцы сыграли вничью с «Вероной» в гостях в 4-м туре Серии А (1:1). До этого у «Ювентуса» была игра с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов (4:4) во вторник.

Источник: Спортс"

"Сегодня команда была уставшей, это другой футбол, не хватило энергии. Мне нечего сказать: даже те, кто вышел на замену, проявили желание, но свежести не было. В обороне держались хорошо, но в центре и в атаке не хватало свежести, чтобы сделать что-то большее.

Локателли? У него несколько дней назад родился ребенок, я видел, что он был уставшим по этой причине, ничего особенного. Возможно, мы могли бы сыграть завтра вечером. За 7 дней мы проводим 3 матча, и в итоге это очки, которые мы теряем по дороге.

Те, кто принимает такие решения, должны об этом подумать. Я играл всю жизнь, знаю, что разница между игрой на 4-й или 5-й день — это вся разница между потерянными и набранными очками. Я не ищу оправданий, но если ты молчишь, то придется терпеть это дальше«, — сказал главный тренер “Ювентуса”.

Тудор про 1:1 с «Вероной»: «Я бы хотел другого судью. Назначен позорный пенальти — такой ставят только люди, не игравшие в футбол. А если не давать красную за удар Орбана, то за что давать?».