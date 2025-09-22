Ричмонд
Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после — была сильная травля»

В 2015 году журналисты засняли ведущую «Матч ТВ» в одной машине с футболистом. Они обнимались и целовались. Тогда Орзул состояла в браке с Александром Тащиным, ныне генеральным продюсером «Матч ТВ».

Источник: Спортс"

— Ты же была замужем?

— Да.

— И эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?

— Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме поперлась просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось.

Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что-то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась — это очень тяжелая история для меня была.

— Это была сильная травля?

— Это была очень сильная травля. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, но меня это сломало очень сильно, — сказала Мария Орзул.

Дзюба встретился с мальчиком, который сказал, что тот медленно бегает. Форвард «Акрона» подарил ему свою футболку.