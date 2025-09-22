Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после — была сильная травля»

— Ты же была замужем?
— Да.
— И эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?
— Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме поперлась просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось.
Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что-то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась — это очень тяжелая история для меня была.
— Это была сильная травля?
— Это была очень сильная травля. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, но меня это сломало очень сильно, — сказала Мария Орзул.
