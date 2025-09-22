Челестини про 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА не хватало идей, сложный матч. Во 2-м тайме мы доминировали, но без энергии, ничего не получалось. Два пенальти привели к важнейшим 3 очкам»

— Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает. Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами. Не из‑за особого отношения, а потому, что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав, — сказал главный тренер ЦСКА.