Челестини про 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА не хватало идей, сложный матч. Во 2-м тайме мы доминировали, но без энергии, ничего не получалось. Два пенальти привели к важнейшим 3 очкам»

В первом тайме у нас не было контроля, у нас был ужасный контроль, несмотря на три момента. Три момента Ивана Облякова были сродни пенальти. Во втором тайме мы доминировали, но делали это без энергии, без идей, ничего у нас не получалось. Конечно, два назначенных пенальти привели к тому, что мы взяли важнейшие три очка, мы продолжаем быть вторыми.
— Не может не радовать, что на поле лидируют российские молодые игроки. Тот же Матвей Кисляк.
— Я выбираю команду не по тому, что там у них что‑то в паспорте написано, или по возрасту. Я выбираю тех, кто заслуживает. Нужно признать, что русские ребята, или Артем Шуманский, который белорус, или Артем Бандикян из Армении являются основными действующими лицами. Не из‑за особого отношения, а потому, что они хорошо работают. Они действительно доминируют, но по праву попадают в состав, — сказал главный тренер ЦСКА.