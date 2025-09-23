Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.77
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»

«Видно, насколько этот клуб большой, насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение, даже по вниманию медиа это видно. Даже сейчас мы говорим про “Юнайтед”. Такова сила клуба.

Источник: Спортс"

Очевидно, чем больше предвзятости, чем больше негатива по отношению к клубу, тем сложнее. Фанаты следят за тем, что про их героев говорят на ТВ, и игрокам в клубе это не помогает.

В то же время когда ты играешь за «Юнайтед», всегда есть кто-то, у кого есть мнение по тому или иному поводу, но ты просто играешь в футбол. Ты стараешься сосредоточиться именно на этом, и я думаю, что у «Юнайтед» с этим все было хорошо. Мы были сосредоточены на футболе, а не на том, что говорят люди«, — отметил хавбек “Вольфсбурга”.