Айтана Бонмати: «У нашего поколения есть шанс стать примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины — в футболе нет гендерных различий»

Футболистка «Барселоны» выиграла «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона. Она стала обладательницей приза в третий раз подряд.

Источник: Спортс"

"Это был отличный сезон. В каждом сезоне мы прогрессируем.

Я всегда говорю, что у нашего поколения есть шанс стать отличным примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины — в футболе нет гендерных различий.

Нахождение в Париже со всей этой шумихой очень помогает женскому футболу — чтобы все видели, что мы движемся к равенству.

Например, на гала-концерте мы увидели, что награды вручались одинаково. Еще совсем недавно женского «Золотого мяча» не существовало", — сказала Айтана Бонмати.

