Айтана Бонмати: «У нашего поколения есть шанс стать примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины — в футболе нет гендерных различий»

"Это был отличный сезон. В каждом сезоне мы прогрессируем.
Я всегда говорю, что у нашего поколения есть шанс стать отличным примером не только для девушек, но и для парней. Женщины, мужчины — в футболе нет гендерных различий.
Нахождение в Париже со всей этой шумихой очень помогает женскому футболу — чтобы все видели, что мы движемся к равенству.
Например, на гала-концерте мы увидели, что награды вручались одинаково. Еще совсем недавно женского «Золотого мяча» не существовало", — сказала Айтана Бонмати.
Красная дорожка «ЗМ»: поцелуй Ямаля, кайфы Роналдиньо, декольте Кейт (и не только), королева Айтана.