Иван Зириков: «Я приду за них на фанатку. Вперед, “Амкал”

Я бы не стал предъявлять претензии вратарю, надо забивать. Аудитория критикует вратаря, но если бы мы слушали всех этих диванных мастеров с чипсами… Наверное, амкалята опять пишут. Посмотрим послезавтра. Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал», — сказал вратарь «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.