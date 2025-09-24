Ричмонд
Федор Смолов: «Зенит» — главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?"

Дмитрий Егоров: «В игре "Краснодар" — "Зенит" на поле было 10 бразильцев. Это первый матч за долгое время, когда я увидел, что футболисты обоих клубов прям рьяно ненавидели друг друга. Было ощущение, что эти бразильцы с первых минут вышли играть в дерби.

Источник: Спортс"

Дмитрий Егоров: «В игре “Краснодар” — “Зенит” на поле было 10 бразильцев. Это первый матч за долгое время, когда я увидел, что футболисты обоих клубов прям рьяно ненавидели друг друга. Было ощущение, что эти бразильцы с первых минут вышли играть в дерби. Я не видел такого настроя у бразильцев из “Зенита” на “Спартак”.

Федор Смолов: «Когда в “Динамо” было много латиноамериканцев, я тоже видел, что латиноамериканцы “Зенита” заводятся. У них действительно есть внутреннее противостояние».

Егоров: «Для “Краснодара” главный раздражитель “Спартак” или “Зенит”?».

Смолов: «Зенит». Определенно главный раздражитель.

Егоров: «Почему не “Спартак”?

Смолов: «#####, седьмое место, кого он раздражать будет?».