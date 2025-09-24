Уэйн Руни: «Кейн — величайшая “девятка “Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно — в “Баварии” на КЧМ он играл как Тотти в “Роме”

Я видел игру «Баварии» на клубном ЧМ, и Кейн был почти как Тотти в «Роме» — он опускался глубже, и партнеры бежали вперед. Но постепенно, по мере того, как мяч продвигался вперед, он сам прорывался в штрафную. То есть это не спринт, но он тут и там, и он забивает, если у него есть шанс.