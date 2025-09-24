Уэйн Руни: «Кейн — величайшая “девятка “Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно — в “Баварии” на КЧМ он играл как Тотти в “Роме”

Он забил, не знаю сколько голов в прошлом сезоне за «Баварию». Он бомбардир, хладнокровен, но в то же время он умен в плане выбора позиции.
Я видел игру «Баварии» на клубном ЧМ, и Кейн был почти как Тотти в «Роме» — он опускался глубже, и партнеры бежали вперед. Но постепенно, по мере того, как мяч продвигался вперед, он сам прорывался в штрафную. То есть это не спринт, но он тут и там, и он забивает, если у него есть шанс.
Для меня Кейн — величайшая «девятка “Англии в истории”, — сказал Руни в подкасте бывшего партнера по “МЮ” Рио Фердинанда.
Сам Фердинанд ранее заявил: «Руни — самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими». А бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сказал: «Кейн — один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии».