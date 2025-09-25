Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»

"Я никогда не думал, что мне нужно чем-то жертвовать. Да, иногда это выглядело и ощущалось именно так, но я хотел победить, хотел выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов.
У Криштиану Роналду есть что-то такое в голове, чего, по-моему, нет ни у кого. У него особый настрой и менталитет, которые намного превосходят все, что я видел в футболе.
Мое мышление и менталитет не на том уровне, я просто хочу побеждать. Меня никогда не волновали «Золотые мячи» или какие-либо индивидуальные награды. Для меня это ничего не значит, мне все равно. Я хотел побеждать с тобой [Рио], с партнерами по команде.
Конечно, Криштиану хотел выиграть все с командой, но у него был эгоистичный настрой, он хотел всего. У меня этого не было«, — сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана “МЮ” Рио Фердинанда.
