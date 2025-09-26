Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.88
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.25
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.78
П2
2.04
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.41
П2
2.98
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2

Хакими включил себя, Зидана, Месси, Роналду, Роналдиньо, Роналдо, Модрича и Иньесту в свою символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет “Золотой мяч” — будет в основе»

Защитник «ПСЖ» включил в команду себя, Зинедина Зидана, Роналдиньо, Луку Модрича, Андреса Иньеста, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

Источник: Спортс"

В свой состав Ашраф Хакими не добавил Килиана Мбаппе.

«Килиан — отличный футболист. Когда он выиграет “Золотой мяч”, тогда будет в основном составе», — в шутливой форме ответил Хакими, который дружит с Мбаппе.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше