Хакими включил себя, Зидана, Месси, Роналду, Роналдиньо, Роналдо, Модрича и Иньесту в свою символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет “Золотой мяч” — будет в основе»

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста

В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.