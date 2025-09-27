Бентли о конце карьеры в 29 лет: «Это разбило мне сердце, сломало меня. Помню, рыдал в раздевалке, вышел к отцу и сказал: “Это был мой последний матч”. Я не смотрел футбол 5 лет»

С трех лет я мечтал быть футболистом — помню, как каждый день гонял маленький желтый мяч. Моим первым воспоминанием стало то, как я смотрел на Газзу (Пола Гаскойна) на чемпионате мира, когда мне было всего шесть. Все, чего я хотел, — это играть в футбол. Всю жизнь я посвятил этой игре", — сказал Дэвид Бентли.