Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил “Золотой мяч”, а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»

Я думаю, именно Усман заслужил эту награду, а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой на протяжении всего сезона. Так что я действительно счастлив за Дембеле«, — отметил защитник “Локомотива”, игравший с Усманом в академии “Ренна”.