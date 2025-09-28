Альба про 0:0 с «Краснодаром»: «У “Ростова” были неплохие моменты. Иногда залетает, иногда — нет. Главное, что сыграли хорошо»

— «Ростов» мало забивает в последних матча.
— Это не проблема. Такое бывает. Так что продолжаем работать. Иногда залетает, иногда — нет, — сказал тренер «Ростова».
— Как оцените результат после десяти туров? В чем проблема плохого старта?
— Пока рано говорить об этом, нужно думать о следующем сопернике. Раньше были ошибки, сейчас мы их исправили. Нужно было адаптировать новых игроков. После десяти туров рано говорить.
У нас большая конкуренция. Мне тяжело делать выбор [по составу]. В следующей игре, возможно, будет другой состав.
— Почему не играет Лангович?
— Он летает на тренировках. Это тяжелый выбор: Роналдо или Лангович. Андрей хорошо тренируется.
— Как вам удалось сдержать Кордобу?
— Чистяков был лучшим в борьбе. Он молодец.
— Десять матчей — восемь голов. На тренировках есть проблемы с реализацией?
— И на тренировках бывает. Есть хорошие дни, есть плохие. Надеюсь, скоро это исправим, — добавил Альба.