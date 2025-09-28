Бернарду рассматривает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии летом. Хавбек «Ман Сити» интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии» (talkSPORT)

Сообщается, что следующим летом руководство саудовской лиги планирует привлечь звезд сборной Португалии, так как после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у чемпионата сформировалась аудитория в стране. Бернарду хотят предложить контракт на 4 года — до окончания следующего телевизионного цикла.
В подписании хавбека «Ман Сити» заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» — среди возможных вариантов также называется «Аль-Наср», однако приоритетом клуба из Эр-Рияда считается подписание Бруну Фернандеша. «Аль-Хилаль», пытавшийся подписать Бернарду летом 2023 года, вряд ли сделает новое предложение.