Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.32
П2
4.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.70
П2
2.75
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
38.00
X
9.75
П2
1.07
Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
5.78
X
3.42
П2
1.75
Футбол. Франция
перерыв
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.23
П2
12.25
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.43
П2
8.25
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.30
П2
2.50
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.58
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.95
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Бернарду рассматривает возможность перехода в чемпионат Саудовской Аравии летом. Хавбек «Ман Сити» интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии» (talkSPORT)

По информации talkSPORT, полузащитник рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию по истечении контракта с «Манчестер Сити» в июне 2026 года.

Источник: Спортс"

Сообщается, что следующим летом руководство саудовской лиги планирует привлечь звезд сборной Португалии, так как после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у чемпионата сформировалась аудитория в стране. Бернарду хотят предложить контракт на 4 года — до окончания следующего телевизионного цикла.

В подписании хавбека «Ман Сити» заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» — среди возможных вариантов также называется «Аль-Наср», однако приоритетом клуба из Эр-Рияда считается подписание Бруну Фернандеша. «Аль-Хилаль», пытавшийся подписать Бернарду летом 2023 года, вряд ли сделает новое предложение.