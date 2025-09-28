«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес не включил в этот список Винисиуса. В него вошли Мбаппе, Педри, Ямаль, Альварес и Иско

Его собеседник попробовал угадать всю пятерку. Санчес Флорес одобрил варианты с Мбаппе, Педри, Ламином Ямалем и Хулианом Альваресом, но отверг Винисиуса.
На вопрос, кто же пятый, он ответил: «Пятый — это частичка моей внутренней поэзии, Иско».
