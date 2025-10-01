Василенко возглавит воронежский «Факел» 1 октября

Сразу же появились две кандидатуры на вакантный пост — два экс-рулевых клуба Сергей Ташуев и Олег Василенко. И тот, и другой хорошо зарекомендовали себя в Воронеже. При Василенко «Факел» по итогам сезона-2021/22 вышел в РПЛ, а Ташуев помог клубу сохранить прописку в элите по итогам кампании-2023/24.