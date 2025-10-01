Ричмонд
Василенко возглавит воронежский «Факел» 1 октября

Ставропольский тренер приедет в Воронеж 2 октября.

Источник: ФК "Факел"

Уволенный в сентябре 2022 года из воронежского «Факела» Олег Василенко сегодня во второй раз возглавит «огнеопасных». Напомним, что 29 сентября с поста главного тренера воронежского клуба был уволен Игорь Шалимов.

Сразу же появились две кандидатуры на вакантный пост — два экс-рулевых клуба Сергей Ташуев и Олег Василенко. И тот, и другой хорошо зарекомендовали себя в Воронеже. При Василенко «Факел» по итогам сезона-2021/22 вышел в РПЛ, а Ташуев помог клубу сохранить прописку в элите по итогам кампании-2023/24.

Изначально ряд источников уверяли, что именно 66-летний Ташуев во второй раз возглавит «Факел», но в итоге выбор был сделан в пользу 51-летнего Василенко. Он как раз приехал в Москву для подтверждения тренерской лицензии.

Накануне, 30 сентября, генеральный директор воронежцев Роман Асхабадзе провел первый раунд переговоров с Олегом Петровичем. И по данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», дело в шляпе. 1 октября «Факел» объявит о возвращении Василенко в клуб. А 2 октября тренер приедет в Воронеж. Он не сможет этого сделать сегодня из-за пресловутых бюрократических моментов с лицензией.

Ожидается, что любимец воронежских болельщиков подпишет контракт с клубом до окончания сезона-2026/27 с ежемесячным жалованьем в полтора миллиона рублей. При этом, если «Факел» по итогам текущей кампании вернется в РПЛ, то и довольстве нового старого тренера значительно возрастет.

После 12 туров наш «Факел» идет на третьем месте в первой лиге с 24 очками. Лидирует «Спартак» из Костромы — 27, второй — «Урал» из Екатеринбурга — 24. Теперь 4 октября «огнеопасные» с Василенко во главе примут на своем поле «Волгу». Начало игры в 17:00.