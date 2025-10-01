Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.57
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.72
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.00
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.85
П2
4.53
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.73
X
5.41
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.43
П2
3.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.47
П2
3.40

Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его — не ожидал, что достигну такого уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» получил приз лучшему футболисту по версии France Football в прошлом году. Этой осенью награду завоевал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Источник: Спортс"

Испанец ответил на вопрос, знал ли он, что уже выиграл главный приз, когда присутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» год назад.

"Нет, мне не сказали, и я не знал, пока не открыли конверт — я вообще ничего не знал. Честно говоря, в детстве я даже не мечтал об этом, потому что никогда не ожидал, что достигну такого уровня.

Как я уже говорил, в детстве я видел, как только два игрока поднимали этот трофей [Лионель Месси и Криштиану Роналду], так что этого совсем не было в моих мыслях, я никогда не ожидал, что выиграю что-то подобное.

Люди говорят, что жизнь может преподнести множество сюрпризов, но для меня самое главное — вернуться и добиться коллективной победы, постараться выиграть как можно больше наград как команда.

Индивидуальные трофеи всегда хороши, но мы боремся за общие награды, как команда", — сказал Родри.