Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его — не ожидал, что достигну такого уровня»

Испанец ответил на вопрос, знал ли он, что уже выиграл главный приз, когда присутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» год назад.
"Нет, мне не сказали, и я не знал, пока не открыли конверт — я вообще ничего не знал. Честно говоря, в детстве я даже не мечтал об этом, потому что никогда не ожидал, что достигну такого уровня.
Как я уже говорил, в детстве я видел, как только два игрока поднимали этот трофей [Лионель Месси и Криштиану Роналду], так что этого совсем не было в моих мыслях, я никогда не ожидал, что выиграю что-то подобное.
Люди говорят, что жизнь может преподнести множество сюрпризов, но для меня самое главное — вернуться и добиться коллективной победы, постараться выиграть как можно больше наград как команда.
Индивидуальные трофеи всегда хороши, но мы боремся за общие награды, как команда", — сказал Родри.