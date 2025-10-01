Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арсенал
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.50
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
5.20
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
7.20
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
1
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
1.90
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Ювентус
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.05
П2
1.40
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Семшов о «Спартаке»: «Дисквалификация Станковича идет на пользу. Тренер задает тон — если он спорит с судьей, то же самое начинает делать команда»

Ранее главный тренер красно-белых был дисквалифицирован на один месяц из турниров под эгидой РФС после нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча с «Динамо» (2:2).

Источник: Спортс"

Сегодня «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче FONBET Кубка России (2:1).

"Очередной матч пропускал Станкович, его не было на бровке — и это идет в плюс. Да, с бровки ты не всегда слышишь, что там кричит тренер, но всегда обращаешь внимание и отвлекаешься.

Тренер задает тон — если Станкович спорит с судьей, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру и замены ведет именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идет только на пользу«, — сказал экс-полузащитник “Динамо”.