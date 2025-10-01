Семшов о «Спартаке»: «Дисквалификация Станковича идет на пользу. Тренер задает тон — если он спорит с судьей, то же самое начинает делать команда»

Тренер задает тон — если Станкович спорит с судьей, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру и замены ведет именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идет только на пользу«, — сказал экс-полузащитник “Динамо”.