Семшов о «Спартаке»: «Дисквалификация Станковича идет на пользу. Тренер задает тон — если он спорит с судьей, то же самое начинает делать команда»

Сегодня «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче FONBET Кубка России (2:1).
"Очередной матч пропускал Станкович, его не было на бровке — и это идет в плюс. Да, с бровки ты не всегда слышишь, что там кричит тренер, но всегда обращаешь внимание и отвлекаешься.
Тренер задает тон — если Станкович спорит с судьей, то же самое начинает делать и команда, что было видно в игре с «Динамо». На второго тренера такого внимания нет. Но нет сомнений в том, что всю игру и замены ведет именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идет только на пользу«, — сказал экс-полузащитник “Динамо”.