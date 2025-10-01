«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне. У туринцев 4 ничьих подряд после 3 побед, дальше — «Милан»

Перед матчем в Испании туринцы трижды подряд сыграли вничью, а до этого одержали три победы подряд. Таким образом, в семи матчах сезона у них ни одного поражения.
5 октября «Ювентус» встретится с «Миланом», лидирующим в Серии А.
Команда Игора Тудора разделила очки с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов.
Перед матчем в Испании туринцы трижды подряд сыграли вничью, а до этого одержали три победы подряд. Таким образом, в семи матчах сезона у них ни одного поражения.
5 октября «Ювентус» встретится с «Миланом», лидирующим в Серии А.