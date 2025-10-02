Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. “ПСЖ” был лучше во 2-м тайме»

«Великолепный матч. Когда ты наблюдаешь за двумя командами, которые играют без грубых фолов, стараются играть в футбол и причинять сопернику боль при помощи мяча… Игра получилась очень насыщенной. “Барселона” играла лучше, пока не забила. Мы оправились от этого, Нуну Мендеш выдал невероятный момент. А во втором тайме, по-моему, лучше были мы.
Ошибаться — это нормально. Витинья и Педри — два лучших полузащитника мира. Нам было тяжело остановить соперника. Играть против таких футболистов — это здорово. От этого появляется желание стать сильнее.
Меюлю — очень талантливый футболист, вы еще узнаете его получше. У него много навыков, он способен играть и в центре, и на фланге, бить и левой, и правой ногой… Мне очень повезло«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.