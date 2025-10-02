Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. “ПСЖ” был лучше во 2-м тайме»

«Великолепный матч. Когда ты наблюдаешь за двумя командами, которые играют без грубых фолов, стараются играть в футбол и причинять сопернику боль при помощи мяча… Игра получилась очень насыщенной. “Барселона” играла лучше, пока не забила. Мы оправились от этого, Нуну Мендеш выдал невероятный момент. А во втором тайме, по-моему, лучше были мы.

Ошибаться — это нормально. Витинья и Педри — два лучших полузащитника мира. Нам было тяжело остановить соперника. Играть против таких футболистов — это здорово. От этого появляется желание стать сильнее.

Меюлю — очень талантливый футболист, вы еще узнаете его получше. У него много навыков, он способен играть и в центре, и на фланге, бить и левой, и правой ногой… Мне очень повезло«, — сказал главный тренер “ПСЖ”.