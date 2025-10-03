Мажич об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Посмотрите на поведение Кордобы — игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы прот

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
3
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
1
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
2
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
4
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
2
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Мажич об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Посмотрите на поведение Кордобы — игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы прот

Форвард «Краснодара» был удален во втором тайме матча 7-го тура Мир РПЛ (1:1). Арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за то, что он пнул мячом защитника армейцев Мойзеса Барбозу и зацепил шипами его руку.

— Почему вы доверяете молодым арбитрам главные матчи туров: Шафееву, Егорову…

— А какие у вас к ним вопросы?

— Шафеев удалил Кордобу в игре с ЦСКА. Егоров раздал карточки скамейке «Спартака».

— И что было неверно? Как вела себя скамейка? Кто поддержал бы Егорова, не покажи он карточки и не удали главного тренера? Кто был бы на его стороне? Я был на стадионе. Это был самый большой матч в карьере Егорова. Не сложилось ощущения, что он потерял над ним контроль.

Или Кордоба: игра остановлена, футболист хочет со всей силы пробить мячом в соперника — это агрессивное поведение. И это красная карточка. Посмотрите на поведение Кордобы в этом эпизоде: он видел поднятый флаг, видел, что находится в офсайде — и сделал то, что сделал… Мойзес просто стоял — он остановился.

Когда судья действует согласно правилам — мы против правил. Когда не действует — мы тоже против… Но так невозможно будет вообще играть в футбол! Молодым арбитрам нужно давать шанс. У нас есть группа перспективных судей с большим потенциалом, работающих в ФНЛ. Мы даже специально поменяли регламент: раньше арбитр должен был отработать в одном соревновании несколько лет, прежде чем мог подняться в более высокий дивизион. Сейчас мы открыли двери: кто талантлив, может сразу взлететь на уровень РПЛ, — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.