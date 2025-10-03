Мажич об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Посмотрите на поведение Кордобы — игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы прот

— Почему вы доверяете молодым арбитрам главные матчи туров: Шафееву, Егорову…
— А какие у вас к ним вопросы?
— Шафеев удалил Кордобу в игре с ЦСКА. Егоров раздал карточки скамейке «Спартака».
— И что было неверно? Как вела себя скамейка? Кто поддержал бы Егорова, не покажи он карточки и не удали главного тренера? Кто был бы на его стороне? Я был на стадионе. Это был самый большой матч в карьере Егорова. Не сложилось ощущения, что он потерял над ним контроль.
Или Кордоба: игра остановлена, футболист хочет со всей силы пробить мячом в соперника — это агрессивное поведение. И это красная карточка. Посмотрите на поведение Кордобы в этом эпизоде: он видел поднятый флаг, видел, что находится в офсайде — и сделал то, что сделал… Мойзес просто стоял — он остановился.
Когда судья действует согласно правилам — мы против правил. Когда не действует — мы тоже против… Но так невозможно будет вообще играть в футбол! Молодым арбитрам нужно давать шанс. У нас есть группа перспективных судей с большим потенциалом, работающих в ФНЛ. Мы даже специально поменяли регламент: раньше арбитр должен был отработать в одном соревновании несколько лет, прежде чем мог подняться в более высокий дивизион. Сейчас мы открыли двери: кто талантлив, может сразу взлететь на уровень РПЛ, — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.