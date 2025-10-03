Мажич об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Посмотрите на поведение Кордобы — игра остановлена, а он хочет со всей силы пробить мячом в соперника. Когда судья действует по правилам, мы прот

Когда судья действует согласно правилам — мы против правил. Когда не действует — мы тоже против… Но так невозможно будет вообще играть в футбол! Молодым арбитрам нужно давать шанс. У нас есть группа перспективных судей с большим потенциалом, работающих в ФНЛ. Мы даже специально поменяли регламент: раньше арбитр должен был отработать в одном соревновании несколько лет, прежде чем мог подняться в более высокий дивизион. Сейчас мы открыли двери: кто талантлив, может сразу взлететь на уровень РПЛ, — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.