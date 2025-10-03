40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Нелсон Семеду («Фенербахче»).
Полузащитники: Ренату Вейга («Вильярреал»), Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).
Форварды: Педру Нету («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль-Наср»).