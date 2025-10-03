Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.77
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.20
П2
3.11
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.60
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.60
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2

40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке

11 октября Португалия проведет домашний матч отбора на ЧМ-2026 против Ирландии, а 14 октября примет Венгрию.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Нелсон Семеду («Фенербахче»).

Полузащитники: Ренату Вейга («Вильярреал»), Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).

Форварды: Педру Нету («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль-Наср»).