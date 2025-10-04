Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги — это всего лишь лиги развития, почему у Премьер-лиги всего две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»

За последние четыре года они выиграли два из возможных восьми титулов. Если все остальные лиги — это всего лишь лиги развития, то почему клубы из Премьер-лиги не выигрывают хотя бы один из этих титулов каждый год? — сказал гендиректор «Баварии» в интервью Welt am Sonntag.