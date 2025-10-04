У Мбаппе гол и ассист в игре с «Вильярреалом». Форвард «Реала» — лучший бомбардир Ла Лиги с 9 голами в 8 играх

На счету Мбаппе 9 голов и две голевые передачи в 8 матчах чемпионата Испании этого сезона. Он лучший бомбардир турнира.
Всего француз забил 13 мячей и отдал 2 результативных паса в 10 матчах этого сезона во всех турнирах.
Нападающий «Реала» забил гол и отдал ассист на Винисиуса в матче 8-го тура Ла Лиги (3:1, второй тайм).
На счету Мбаппе 9 голов и две голевые передачи в 8 матчах чемпионата Испании этого сезона. Он лучший бомбардир турнира.
Всего француз забил 13 мячей и отдал 2 результативных паса в 10 матчах этого сезона во всех турнирах.