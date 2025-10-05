Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Приглашаем всех на Кубок Первого канала»

«Поддерживаем сборную России по футболу и главного тренера Валерия Георгиевича Карпина! Впереди два товарищеских матча — 10 октября с Ираном и 14 октября с Боливией. Это важные игры, которые дают нашей национальной команде необходимую игровую практику, возможность проверить силы, сыгранность и тактику в поединках с сильными соперниками. Это помогает игрокам расти и быть готовыми к будущим официальным турнирам на самом высоком уровне. Также приглашаем сборную по футболу поддержать хоккейную сборную России на матчах Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Новосибирске. Будем рады видеть игроков и тренерский штаб на трибунах, ведь спорт объединяет нас всех! Желаем нашей национальной команде успешной игры, уверенности и побед. Вся страна болеет за вас! Россия, вперед», — написал член совета директоров хоккейного «Динамо» и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.