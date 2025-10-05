Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч и хочу продолжать в том же духе. После паузы “Реал” ждут важные матчи, будем молиться, чтобы никто не травмировался»

«Очень сложный матч, это команда, которая играет действительно хорошо. Очень рад победе здесь, на “Сантьяго Бернабеу”, и тому, что смог провести отличный матч.
Я сыграл очень хорошо и хочу продолжать в том же духе — сохранять эту уверенность и становиться все лучше. Болельщики — это все для нас. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу.
После паузы нас ждут важные матчи, и нам нужна уверенность. Будем молиться, чтобы никто не получил травму в сборной«, — сказал вингер “Реала” в эфире RMTV.