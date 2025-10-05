Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч и хочу продолжать в том же духе. После паузы “Реал” ждут важные матчи, будем молиться, чтобы никто не травмировался»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.18
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Винисиус о 3:1 с «Вильярреалом»: «Я провел отличный матч и хочу продолжать в том же духе. После паузы “Реал” ждут важные матчи, будем молиться, чтобы никто не травмировался»

«Реал» одержал победу в матче 8-го тура Ла Лиги (3:1). Винисиус сделал дубль.

«Очень сложный матч, это команда, которая играет действительно хорошо. Очень рад победе здесь, на “Сантьяго Бернабеу”, и тому, что смог провести отличный матч.

Я сыграл очень хорошо и хочу продолжать в том же духе — сохранять эту уверенность и становиться все лучше. Болельщики — это все для нас. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы выиграть Ла Лигу.

После паузы нас ждут важные матчи, и нам нужна уверенность. Будем молиться, чтобы никто не получил травму в сборной«, — сказал вингер “Реала” в эфире RMTV.