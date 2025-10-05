Пэт Невин: «Эстевао будет особенным игроком. Ему 18, а партнеры хотят отдать ему мяч каждый раз, когда получают. Это многое говорит о футболисте»

Ему 18 лет, но партнеры все равно хотят отдать ему мяч каждый раз, когда его получают. Это говорит о том, на что он способен и что делает на тренировках.
Эстевао будет особенным игроком«, — отметил бывший вингер “Челси”.
«Одно я могу сказать про Эстевао: каждый раз, когда игроки “Челси” получают мяч, они пытаются найти именно его. Это многое говорит о футболисте.
