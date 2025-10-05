Кордоба после 2:0 с «Ахматом»: «Многие начали говорить, что “Краснодар” уже не борется за чемпионство. Мы вернулись»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.18
П2
3.97
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.03
П2
2.20
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.02
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.12
П2
3.40
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.47
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.07
П2
5.90
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.28
П2
2.97
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.59
П2
5.78
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.79
П2
4.05
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.25
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.43
П2
7.17
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.80
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2

Кордоба после 2:0 с «Ахматом»: «Многие начали говорить, что “Краснодар” уже не борется за чемпионство. Мы вернулись»

После 11 матчей «быки» лидируют в таблице вместе с «Локомотивом», опережая ЦСКА на два очка, но у армейцев игра в запасе.

— Насколько сегодня для «Краснодара» было важно победить, учитывая, что три последних матча складывались неудачно?

— Хочу поздравить всех — партнеров по команде, тренерский штаб. Последние три матча без побед, а в двух из них мы не забивали. Многие начали говорить, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство. Но я не тот человек, который обращает внимание на разговоры. Мы показали, что мы здесь, мы вернулись и будем бороться до конца.

— Насколько пауза на матчи сборных пойдет «Краснодару» на пользу?

— Не стоит забегать вперед. Пока наслаждаемся этой победой, нужно продолжать в том же духе. Сейчас уходим на паузу с тремя очками, которые были нам очень нужны, — сказал нападающий «Краснодара».