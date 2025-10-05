Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
3
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
41.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.70
П2
2.22
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.03
П2
2.25
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
14:15
Сочи
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.55
П2
4.02
Футбол. Испания
15:00
Алавес
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.12
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.35
П2
2.46
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.08
П2
5.88
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.27
П2
2.95
Футбол. Англия
16:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.58
П2
5.80
Футбол. Англия
16:00
Вулверхэмптон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.73
П2
2.04
Футбол. Франция
16:00
Лион
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.70
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.40
П2
7.40
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.83
П2
1.58
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.05
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.10
П2
4.18
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
5.18
Футбол. Англия
18:30
Брентфорд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.55
П2
1.64
Футбол. Германия
18:30
Гамбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.36
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.70
Футбол. Испания
19:30
Эспаньол
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.48
П2
2.72
Футбол. Испания
19:30
Реал Сосьедад
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.53
П2
3.68
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.61
П2
2.95
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2

Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»

— Стоит ли считать опыт Миранчука в Швейцарии примером того, что не нужно стремиться бежать из РПЛ в периферийные европейские лиги?

Источник: Спортс"

— Тут можно не только Миранчука вспоминать. Но, понимаете, футболисты — молодые люди, они хотят новизны, какого-то другого уровня. К тому же футболисты — это люди амбициозные и в некоторой степени излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться. Поэтому как-то запрещать переходить в Европу, пробовать себя на другом уровне точно не стоит.

Если игрок этого правда хочет, то ты его уже не отговоришь. Тем более для многих так желаем этот переезд в Европу из-за того, что там сейчас есть еврокубки, а у нас их нет. Век футболиста короток. Неизвестно, когда нам снова откроют двери в Европу.

Если брать последние примеры, то, конечно, многие российские игроки обжигаются, переходя в чемпионаты Швейцарии, Греции и так далее. Но смотрите: у Джикии в Турции вот пошло. Он большой молодец. Поэтому в этом вопросе в целом много разных примеров. Если кто-то хочет в Европу, то пусть ищет там свое счастье, — сказал бывший президент «Локомотива».