Наумов о переходах россиян в европейские лиги: «Они излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них все должно получиться»

Если игрок этого правда хочет, то ты его уже не отговоришь. Тем более для многих так желаем этот переезд в Европу из-за того, что там сейчас есть еврокубки, а у нас их нет. Век футболиста короток. Неизвестно, когда нам снова откроют двери в Европу.