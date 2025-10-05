«Факел» одолел ульяновскую «Волгу» в упорной борьбе

Первые четверть часа игры прошли практически без обострений и без опасных моментов. Поэтому следующие пять минут во многом стали сюрпризом: первые же удары в створ ворот оказались результативными. Лучший бомбардир «Факела» Пуси на 16-й минуте, а ульяновец Гершун — на 21-й совершили индивидуальные рейды: первый с левого фланга вошел в штрафную и уложил мяч в «девятку», второй справа, не входя в штрафную и не встречая сопротивления защиты, прицельно пробил в дальний нижний угол. Два великолепных гола, забитых к середине тайма, заставили команды играть с удвоенной энергией, и тут уже инициативой завладели хозяева. Они упустили несколько неплохих моментов, особенно ярким из которых был удар головой Гонгадзе, правда, прямиком во вратаря волжан Шайхутдинова. И вполне логичным завершением тайма стал еще один гол Пуси. На 43-й минуте мяч после навеса Черова в штрафную задел руку Гершуна, и албанский легионер четко исполнил пенальти, не дав вратарю ни единого шанса. Свисток арбитра Силантьева отправил команды на перерыв при счете 2:1 в пользу воронежцев. К сожалению, в середине тайма очередную травму получил Ильнур Альшин, и пришлось прибегнуть к замене.