«Факел» одолел ульяновскую «Волгу» в упорной борьбе

4 октября нерядовой матч в рамках 13-го тура Лиги Пари предстоял воронежскому «Факелу». Это была первая с 2022 года игра под управлением нового главного тренера Олега Василенко, вернувшегося через три года в команду, которую он однажды уже выводил в Премьер-лигу, и заменившего Игоря Шалимова, так до конца и не определившего, по какой же схеме лучше играть огнеопасным. Соперничать предстояло с ульяновской «Волгой», набравшей в два раза меньше очков, чем хозяева, и занимавшей 13-е место.
Первые четверть часа игры прошли практически без обострений и без опасных моментов. Поэтому следующие пять минут во многом стали сюрпризом: первые же удары в створ ворот оказались результативными. Лучший бомбардир «Факела» Пуси на 16-й минуте, а ульяновец Гершун — на 21-й совершили индивидуальные рейды: первый с левого фланга вошел в штрафную и уложил мяч в «девятку», второй справа, не входя в штрафную и не встречая сопротивления защиты, прицельно пробил в дальний нижний угол. Два великолепных гола, забитых к середине тайма, заставили команды играть с удвоенной энергией, и тут уже инициативой завладели хозяева. Они упустили несколько неплохих моментов, особенно ярким из которых был удар головой Гонгадзе, правда, прямиком во вратаря волжан Шайхутдинова. И вполне логичным завершением тайма стал еще один гол Пуси. На 43-й минуте мяч после навеса Черова в штрафную задел руку Гершуна, и албанский легионер четко исполнил пенальти, не дав вратарю ни единого шанса. Свисток арбитра Силантьева отправил команды на перерыв при счете 2:1 в пользу воронежцев. К сожалению, в середине тайма очередную травму получил Ильнур Альшин, и пришлось прибегнуть к замене.
Во втором половине, несмотря на все усилия команд и многочисленные острые моменты у ворот, счет не изменился. У огнеопасных близок был к хет-трику Пуси, когда в начале тайма сначала ворвался в штрафную и с довольно острого угла едва не пробил кипера ульяновцев, а в продолжение атаки головой отправил мяч чуть выше ворот. Гости могут сетовать на то, что их нападающий Воронин за десять минут до конца матча пробил мимо цели, находясь практически перед незащищенными воротами. Да и вратарь хозяев Обухов помимо уверенной игры на выходах, когда «Волга» в концовке перешла на откровенный навал, однажды спас свои ворота, парировав удар головой Яковлева в упор.
Итак, первый блин не вышел комом, и дебютный для нового старого наставника матч «Факел» выиграл. Отметим интересный факт: воронежские футболисты на родном стадионе с момента его открытия в 2024 году побеждали исключительно со счетом 1:0. Так что 9000 болельщиков, пришедших на матч, стали свидетелями по-своему уникального события.
«Очень рад вновь оказаться дома, и атмосфера на стадионе за эти годы ничуть не изменилась: так же огненно, тепло и душевно. Огромная благодарность болельщикам за теплый прием! В нашей игре была целостность — это самое главное. А главная цель — ускорить ее, держать темп, стараться атаковать с ходу. Концовка получилась тяжелой, но мы справились», — дал комментарий после матча Олег Василенко.