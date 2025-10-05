Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не выигрывала “Барсу” дома уже 10 лет. Против них нужно сыграть идеально — и все прошло по плану. Мы могли забить больше»

Мы играли с тремя центральными защитниками против соперников, у которых два нападающих, и потому, что наша игра еще не была отлажена. Сегодня я хотел добавить численности в середине поля, чтобы не давать думать трем их мозгам в центре. Такова был план. Думаю, мы могли забить больше голов и упустили моменты, которые против «Барселоны» нельзя упускать. Я знаю, где мы находимся, в каком мы состоянии и куда хотим прийти", — сказал Матиас Альмейда.