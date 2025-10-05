«Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но твои родители ведь не потеряли надежду, правильно?» Постекоглу — журналисту на вопрос о 7 матчах «Ноттингема» без побед

— Если вам дадут время, вы исправите ситуацию?
— Нет, нет, это безнадежный случай. Серьезно: что плохого в трудностях? Почему все должно быть… Почему мы хотим, чтобы все доставалось нам в красивой упаковке?
Я уверен, что у твоих родителей были трудности в жизни, верно? И они не сдались. Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но они ведь не потеряли надежду, правильно?
Я не хочу тебя задеть, не воспринимай это так. Я хочу сказать, но в наше время, похоже, когда что-то идет не так, это плохо, и все. Мы это изменим. Откажемся от этого.
Если что-то нужно исправить, в процессе будут трудности. Это не неизведанная территория для меня, как я и говорил, — сказал Постекоглу.