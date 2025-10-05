Лапочкин об 11-метровом в дерби ЦСКА — «Спартак»: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»

В начале первого тайма хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги нападающему армейцев Алеррандро. Рефери Артем Чистяков не назначил пенальти. Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья посмотрел повтор и на 11-й минуте назначил пенальти, который реализовал Иван Обляков.
«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче “Оренбург” — “Динамо”.
Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией. И вот тут самое главное.
Зачем [арбитр ВАР Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол.
Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» — «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти]", — сказал бывший арбитр ФИФА.