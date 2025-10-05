Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.34
П2
12.50
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Черноморец
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Ростов
1
П1
X
П2

Лапочкин об 11-метровом в дерби ЦСКА — «Спартак»: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»

Армейцы победили в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 3:2.

В начале первого тайма хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги нападающему армейцев Алеррандро. Рефери Артем Чистяков не назначил пенальти. Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья посмотрел повтор и на 11-й минуте назначил пенальти, который реализовал Иван Обляков.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче “Оренбург” — “Динамо”.

Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией. И вот тут самое главное.

Зачем [арбитр ВАР Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать одиннадцатиметровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол.

Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» — «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти]", — сказал бывший арбитр ФИФА.

