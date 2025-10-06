Ричмонд
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что “Краснодар” хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: “La concha tu madre”. КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

"Матч закончился, и после матча Ндонг рассказал, что Сперцян якобы оскорбил его. А какие можно привести доказательства?

Допустим, представители «Ахмата» будут говорить, что Сперцян сказал такие слова, но представители «Краснодара» будут отрицать это. Или есть запись, на которой все слышно? Нет. Но кто-то же это все выискивает.

Есть спортивная борьба — вот и боритесь по-спортивному, нормально. Вместо этого зачем-то придумывают непонятно что на ровном месте. Уже и расшифровку подогнали — что же там сказал Сперцян.

Да, во время игры футболисты, бывает, разговаривают между собой. Но Ндонг не знает и двух слов по-русски. Если бы он остался один на стадионе, то не смог бы объяснить, кто он и откуда. И он, оказывается, сразу понял все, что сказал ему Сперцян? А, тот даже по-португальски начал говорить? Сперцян такой полиглот, значит? Может, ему тогда закончить с футболом и пойти в другую профессию?

Елки-палки, мы не должны опускаться до такого. Это все идет из итальянского чемпионата, из испанского. Лично я не знаю Сперцяна, но он грамотный парень, лишнего не сказал бы, только если в сердцах немного.

Уже обговаривается, что Сперцяну дадут десять матчей дисквалификации… У меня такое ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают все это. Больше никаких вариантов я предположить не могу", — сказал бывший арбитр ФИФА Стипиди.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК.

