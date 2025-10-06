«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что “Краснодар” хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале

Да, во время игры футболисты, бывает, разговаривают между собой. Но Ндонг не знает и двух слов по-русски. Если бы он остался один на стадионе, то не смог бы объяснить, кто он и откуда. И он, оказывается, сразу понял все, что сказал ему Сперцян? А, тот даже по-португальски начал говорить? Сперцян такой полиглот, значит? Может, ему тогда закончить с футболом и пойти в другую профессию?