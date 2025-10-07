За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000. Мужчина утверждал, что это созданные нейросетями кадры

Суд приговорил 58-летнего мужчину к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в 5000 евро за ввоз, хранение, запись или сохранение порнографических изображений несовершеннолетнего младше 15 лет. Ему запрещено работать с несовершеннолетними в течение 10 лет, также в течение этого срока нельзя посещать Францию. Кагэяма внесен в национальный реестр сексуальных преступников Франции.