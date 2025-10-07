Ричмонд
За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000. Мужчина утверждал, что это созданные нейросетями кадры

Масанага Кагэяма получил во Франции условный срок за просмотр детской порнографии во время авиаперелета. Сотрудник ассоциации был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль по пути в Чили на чемпионат мира среди команд до 20 лет.

Источник: Спортс"

Просмотр мужчиной детского порно на ноутбуке был замечен экипажем самолета. Кагэяма заявил, что это созданные нейросетями изображения, а также отметил, что ему стыдно, но он не знал, что такой контент во Франции неприемлем.

Суд приговорил 58-летнего мужчину к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в 5000 евро за ввоз, хранение, запись или сохранение порнографических изображений несовершеннолетнего младше 15 лет. Ему запрещено работать с несовершеннолетними в течение 10 лет, также в течение этого срока нельзя посещать Францию. Кагэяма внесен в национальный реестр сексуальных преступников Франции.

Японская футбольная ассоциация сообщила, что расторгла контракт с техническим директором.