За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000. Мужчина утверждал, что это созданные нейросетями кадры

Просмотр мужчиной детского порно на ноутбуке был замечен экипажем самолета. Кагэяма заявил, что это созданные нейросетями изображения, а также отметил, что ему стыдно, но он не знал, что такой контент во Франции неприемлем.
Суд приговорил 58-летнего мужчину к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в 5000 евро за ввоз, хранение, запись или сохранение порнографических изображений несовершеннолетнего младше 15 лет. Ему запрещено работать с несовершеннолетними в течение 10 лет, также в течение этого срока нельзя посещать Францию. Кагэяма внесен в национальный реестр сексуальных преступников Франции.
Японская футбольная ассоциация сообщила, что расторгла контракт с техническим директором.