Глава УЕФА Чеферин: «Роналду — одно из трех величайших имен в истории футбола. Я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. На перечисление его достижений ушло бы два часа»

— Начнем с того, что я считаю его безусловно величайшим промоутером Португалии в мире. И я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. Он не хочет останавливаться, он хочет продолжать.
Его достижения впечатляют, нам понадобилось бы два часа, чтобы все перечислить. Я отношусь к нему с огромным уважением и как к человеку, и как к футболисту. Мы также знаем, что он делает в плане благотворительности, хотя не обязан.
Криштиану Роналду — одно из трех величайших имен в истории футбола, — сказал президент УЕФА.