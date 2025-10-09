Федор Конюхов об отстранении России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой, люди все хорошие. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»

— Это политические санкции, а не спортивные. Думаю, что каждый спортсмен из любой страны, будь то Америка, Япония или Франция, уважают наших.
Как я всегда говорю, господь бог создал Землю для всех очень красивой, и люди все хорошие. А политическая система, экономическая система, религиозная система и военная система извращают.
Меня везде мои друзья-спортсмены принимают хорошо, я же заслуженный мастер спорта. Я не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола, к примеру. Это же ребята хорошие, как и в Америке, Канаде и везде. Так что нас везде уважают, — сказал российский путешественник.