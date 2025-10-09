Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.02
П2
6.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
25.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.15
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.57
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.21
П2
2.40

Федор Конюхов: «Когда-то я болел за “Спартак”, а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»

— Федор Филиппович, очень сложный вопрос. Кого вы считаете главным спортсменом нашей страны?

Источник: Спортс"

— Лев Яшин был моим кумиром, я же был вратарем, когда учился в школе и мореходке. Я был такой худой, прыгучий. А сейчас я наблюдаю за Артемом Дзюбой, мне нравится его игра.

Еще болею за Лионеля Месси, у меня есть его футболка «Барселоны». Я болею не за команды, а за персоналии. Например, Мохаммед Али, Майк Тайсон.

Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну, а что про него говорят, меня не касается. На меня тоже много грязи выливали.

Вот, например, у Владимира Высоцкого есть песня про мореплавателя-одиночку, и у меня спрашивают: «Как же ты, священник, слушаешь Высоцкого? Он же был пьяница и наркоман». Я отвечаю, что меня это не касается. Какие он песни написал! Про море, про горы. И меня его жизнь не касается.

Так и с Дзюбой. Это я сам выбрал. Как, например, девушку выбирают, художника и другое. Я вот люблю Пабло Пикассо, и люблю за его работоспособность. Я написал три тысячи картин, а он −17 тысяч. Я питаюсь от него работоспособностью, он сутками стоял у мольберта, да еще и все остальное успевал", — сказал путешественник Федор Конюхов.

Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше