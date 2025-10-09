Федор Конюхов: «Когда-то я болел за “Спартак”, а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»

Так и с Дзюбой. Это я сам выбрал. Как, например, девушку выбирают, художника и другое. Я вот люблю Пабло Пикассо, и люблю за его работоспособность. Я написал три тысячи картин, а он −17 тысяч. Я питаюсь от него работоспособностью, он сутками стоял у мольберта, да еще и все остальное успевал", — сказал путешественник Федор Конюхов.