РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение об увеличении срока отстранения Владимира Писарского на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Решение было принято по итогам заседания, которое прошло в пятницу.
«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский, официально являясь профессиональным футболистом “Иртыша”, принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе, сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов. — Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств».
Дело Писарского
3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.
Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.
7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 11 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что КДК может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с Писарским. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS апелляцию на решение о дисквалификации.