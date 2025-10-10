РФС увеличил дисквалификацию Писарского на четыре месяца

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.