Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу, они были лучше Франции на протяжении всего финала»

— Каково это — забить три гола в финале чемпионата мира и не выиграть?
— В финале не думаешь о том, чтобы забить, думаешь о победе. Но мы форварды, и мы ближе остальных к забитым голам.
Это был сумасшедший матч, и Аргентина заслужила победу, потому что они были лучше на протяжении всей игры. У нас был момент, когда мы были лучше соперника, но если смотреть в конечном счете, то результат заслуженный.
Это огорчает, не стоит забывать об этом, потому что ЧМ-2026 приближается, и мы не хотим расстраиваться снова, — сказал нападающий «Реала» в интервью Хорхе Вальдано в эфире Movistar.