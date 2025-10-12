Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.31
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.80
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
101.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Мбаппе о ЧМ-2022: «Аргентина заслужила победу, они были лучше Франции на протяжении всего финала»

Килиан Мбаппе игравший тогда за «ПСЖ», сделал хет-трик в финале ЧМ-2022, но Франция уступила Аргентине (3:3, пенальти — 2:4), в сотаве которой дублем отметился партнер француза по парижскому клубу Лионель Месси.

Источник: Спортс"

— Каково это — забить три гола в финале чемпионата мира и не выиграть?

— В финале не думаешь о том, чтобы забить, думаешь о победе. Но мы форварды, и мы ближе остальных к забитым голам.

Это был сумасшедший матч, и Аргентина заслужила победу, потому что они были лучше на протяжении всей игры. У нас был момент, когда мы были лучше соперника, но если смотреть в конечном счете, то результат заслуженный.

Это огорчает, не стоит забывать об этом, потому что ЧМ-2026 приближается, и мы не хотим расстраиваться снова, — сказал нападающий «Реала» в интервью Хорхе Вальдано в эфире Movistar.