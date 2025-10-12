«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам — катастрофа». Экс-игрок «Атлетико»

"Мы попали в такую ситуацию, потому что не работали усердно. Неудивительно, что мы долгое время играли плохо. Почему мы играем плохо, почему тренер не создал систему, когда у него было много времени? Ни один тренер в истории сербского спорта не пользовался такой поддержкой.