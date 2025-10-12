Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Сакристан о Ямале: «Ламин — гений, но ему лишь 18 лет. Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Надо сохранять спокойствие»

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» сравнил Педри с Микаэлем Лаудрупом в плане выхода из-под давления соперников и игры один в один.

Источник: Спортс"

— У Ламина Ямаля похожие качества. Он тоже очень хорош в игре один в один. Это приносит «Барсе» большую пользу. Его ищут на поле, чтобы он создавал эти ситуации один в один. А что делает Педри? Он тоже хорош в игре один в один. Именно с этим «Барса» сталкивалась в последних матчах.

Пусть он как можно скорее восстановится. Ламин — гений, он особенный. Он делает поистине невероятные вещи. И он находится на таком этапе жизни, когда в 17 лет уже достиг такого уровня. Фантастика. Но нельзя забывать, что это всего лишь 18-летний парень.

— Ему пошел на пользу тот «щелчок по носу», который недавно устроил ему Флик.

— Так он ведь 18-летний парень. Он еще очень молод. Находится в ключевом моменте своей жизни. Все поражены тем, чего добился этот юнец. Я работал с Месси при Рейкарде. Месси было тогда 17.

— И что вы делали?

— Мы выпускали его то на один матч, то на другой — через раз. Постепенно, с возрастом, он становился все сильнее, увереннее, рос и совершенствовался. У некоторых игроков в начале карьеры бывают трудности. Надо сохранять спокойствие. Всем. Флик правильно им управляет — он воспитывает и формирует его, — сказал Сакристан.