Сакристан о Ямале: «Ламин — гений, но ему лишь 18 лет. Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Надо сохранять спокойствие»

— А Ламин Ямаль?
— У Ламина Ямаля похожие качества. Он тоже очень хорош в игре один в один. Это приносит «Барсе» большую пользу. Его ищут на поле, чтобы он создавал эти ситуации один в один. А что делает Педри? Он тоже хорош в игре один в один. Именно с этим «Барса» сталкивалась в последних матчах.
Пусть он как можно скорее восстановится. Ламин — гений, он особенный. Он делает поистине невероятные вещи. И он находится на таком этапе жизни, когда в 17 лет уже достиг такого уровня. Фантастика. Но нельзя забывать, что это всего лишь 18-летний парень.
— Ему пошел на пользу тот «щелчок по носу», который недавно устроил ему Флик.
— Так он ведь 18-летний парень. Он еще очень молод. Находится в ключевом моменте своей жизни. Все поражены тем, чего добился этот юнец. Я работал с Месси при Рейкарде. Месси было тогда 17.
— И что вы делали?
— Мы выпускали его то на один матч, то на другой — через раз. Постепенно, с возрастом, он становился все сильнее, увереннее, рос и совершенствовался. У некоторых игроков в начале карьеры бывают трудности. Надо сохранять спокойствие. Всем. Флик правильно им управляет — он воспитывает и формирует его, — сказал Сакристан.