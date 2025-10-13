Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Журналист Марти о критике досуга Ямаля: «В “Реале” к нему относятся крайне болезненно — они боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина»

Ранее 18-летний вингер «Барселоны» стал предметом обсуждений из-за поездки в Хорватию со своей девушкой певицей Ники Николь во время травмы.

Источник: Спортс"

"Как сказал Мбаппе, когда молодому игроку 17−18 лет, он совершает ошибки. Важно, чтобы рядом были люди, которые говорят ему, что делать, а что нет.

Я не вижу ничего плохого в том, что он проведет отпуск со своей девушкой, но должен быть кто-то, кто будет его направлять. Он умный и зрелый игрок, но я вижу, что «Реал Мадрид» пристально следит за его действиями. Все, что он делает, преувеличивают, и начинаются сравнения с Неймаром, для чего пока еще слишком рано.

Есть игроки «Реала», которые играли хуже и не подвергались критике. Но к Ламину Ямалю относятся крайне болезненно, потому что боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина«, — заявил журналист Cadena SER в программе “La Posesión de SPORT”.